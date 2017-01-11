張小月：兩岸可停下腳步省思 調整步伐再出發

陸委會11日舉行年終記者會，主委張小月(右二)及張天欽、林正義、邱垂正三位副主委全數出席。(陳君碩攝)

陸委會主委張小月11日在年終記者會上表示，儘管過去一年兩岸主客觀情勢發生變化，但正因此有機會停下腳步，靜下心來，檢視省思過去兩岸互動的問題，相信重新調整步伐後再出發，將可為兩岸關係打造真正可長可久的穩固基礎。他也希望在迎接農曆金雞年之際，會努力「化危機為轉機」，希望雙方都能「把握契機、展現新意」，為台海和平繁榮交出更好的成績。

張小月11日在年終記者會上致詞表示，對台灣民主進程及兩岸關係發展而言，今年都是相當值得紀念的一年，30年前，台灣解除戒嚴、回歸憲政，逐步走向民主自由，真正落實主權在民的理念；同一年，政府也開放台灣民眾赴中國大陸探親，打破兩岸冰封近38年的藩籬，開啟兩岸民間的接觸往來。兩岸近30年交流經驗證明，雙方有能力、有智慧可以找到和平共處之道。

展望未來，張小月表示，要堅定信心，政府仍將在中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律的基礎上，謹慎妥處兩岸事務。期盼中國大陸方面理性思考、發揮智慧，以兩岸民生福祉為念，與我們攜手努力建構兩岸互動的新模式，讓兩岸制度化的互動與協商機制穩定運作，擴大各層面與各領域的交流合作，共創和諧繁榮的兩岸新局。

張小月說，再過不久，就將迎接農曆金雞年，陸委會會努力「化危機為轉機」，希望雙方都能「把握契機、展現新意」，為臺海和平繁榮交出更好的成績。她也藉此機會向中國大陸民眾及在臺灣的中國大陸學子與配偶拜早年。

(旺報)