廉委會預算遭全刪 柯：那就拜託委員做義工

台北市議會總預算審查結束，廉政委員會預算全數被刪。柯文哲今天出席年貨大街活動受訪表示，廉委會也不是今天才有的，這在前市長郝龍斌時代就有的單位，只是自己把外聘委員會之前的三分之一，改為三分之二而已。

柯文哲不忘抱怨說，其實廉政委員會還是有做一些事情，像大巨蛋有把資料送到地檢處，但地檢處辦得怎麼樣也不知道；那至少美河市好歹有拿32.5億回來、松菸也將非文創也搬出去了。但也許「民眾期望更高」，希望那些東西要抓出來，但有多少證據做多少事。

至於廉委會的費用被刪，柯文哲說，今年在新聘委員時，有私下問過委員如果沒有車馬費，你還願意來嗎，大家都說願意。

柯文哲說，他認為市政府的廉政、透明，有外面的人幫忙看，還是利大於弊，好處比較多。那議會把預算刪光，「那就拜託他們做義工啊！不然怎麼辦。」

柯文哲說，廉委會也不是今天才有的，這在前市長郝龍斌時代就有的單位，只是自己把外聘委員會之前的三分之一，改為三分之二而已。

(中時)