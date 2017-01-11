陸委會今年重點工作 努力維持兩岸經貿往來

我要評比

陸委會今（11）日上午舉行年終記者會，主委張小月發表2017新一年推動的重點工作當中，提到努力維持兩岸經貿往來穩健有序，強化服務台商。

張小月表示，將繼續關注未來全球、區域及中國大陸經濟情勢，以及區域經濟整合等發展，檢視兩岸經貿政策，完備兩岸經貿往來等相關安全管理機制，以維護台灣長期利益。

張小月提到，也會與相關機關共同持續強化與台商的聯繫服務，降低台商在陸投資經營風險及輔導轉型升級。

此外，2017年新展望，張小月還提出「審酌國內外情勢，研議落實兩岸互動新模式」、「推動兩岸協議監督條例完成立法」、「加強關懷陸生、陸配，促進兩岸青年交流」加上「維持兩岸經貿往來穩健有序，強化服務台商」，共4大項。

(工商)