台北台南不用爭 卓冠廷：台中才是美食之都

台中市新聞局長卓冠廷今天在臉書上發文說，台北、台南哪裡才是美食之都？台中如果參戰，各位恐怕只能「爭第二名」囉！（翻攝臉書）

卓冠廷特別推薦，台中還有「蔴芛湯」，這不僅是季節限定、更僅限中部才有，高纖、低熱量且富含鉀離子，也是端午吃粽的最佳搭配！（翻攝臉書）

「美食之都、誰居鰲頭！」台北市觀傳局長簡余晏日前公開向台南市觀遊局長王時思下戰帖，聲稱台北才是真正美食之都！台中市政府新聞局長卓冠廷今日在臉書發文說，近日很多人激烈討論，「我跟許多台中人都感到疑惑，因為台中如果參戰，各位恐怕只能『爭第二名』囉！」

卓冠廷說，前幾天，他的賢拜台北市觀光傳播局長簡余晏公然向台南下戰帖，「喊聲」台北才是美食之都。但是，台中公益路美食大道笑了、逢甲夜市笑了、豐原廟東夜市笑了、忠孝夜市笑了，還有第二市場、第五市場、建國市場全都笑了；其實根本無須「南北大戰」。

卓冠廷指出，南北吃飽，台中吃巧，台中的飲食與糕餅文化，累積了百年歷史內涵，最能顯示飲食文化的精巧，同時展現出創意多元，台中才是真正的美食之都！逢甲夜市就是台灣最多創意美食的試驗場，推陳出新的創意料理，挑戰所有「夜市小當家」的極限，一道道色香味俱全的料理，證明台中不僅是美食天堂，更是創意料理的故鄉。

卓冠廷表示，台中還有豐原廟東夜市、忠孝夜市、第二市場、第五市場、建國市場，一道道佳餚堅持古法，數十年如一日，用最簡單的食材，煮出極富傳統的韻味；忠孝夜市的香酥臭豆腐、老牌麵線糊，令人唇齒留香。

清水排骨酥麵堅持以上等軟排醃過後酥炸，再清蒸4小時慢燉保溫，只有5坪大小的店面，總是擠滿饕客大快朵頤，聞一下，那可是傳香35年的滋味，只能用「洋蔥」作為流淚的藉口。第五市場有大麵炒、肉包與肉粥等古早味美食，位於中區的第二市場則有知名的肉圓、滷肉飯、紅茶、蘿蔔糕，總是吸引滿滿排隊人潮！

卓冠廷推薦，台中還有「蔴芛湯」，這不僅是季節限定、更僅限中部才有，高纖、低熱量且富含鉀離子的芛，也是端午吃粽的最佳搭配！台中多元化的早餐也讓人目不暇給，不但有傳統的炒麵淋辣椒醬配豬血湯，還有創新風味的土司、蛋餅、飯糰等。

如果想喝午茶，台中更是首選，超過580家的下午茶餐廳，多達560家的茶葉、咖啡、糕餅業者，從泡沫紅茶到珍珠奶茶，發源台中，名揚國際；從春水堂、古典玫瑰園到薰衣草森林等，串起台中獨特下午茶文化。

卓冠廷強調，這麼多美食匯集在台中，「美食之都」誰與爭鋒？台中也不與大家打「口水戰」，因為光是台中美食就足以令所有旅客垂涎三尺！

(中時)