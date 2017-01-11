10架美軍戰機F-35飛日 首度部署海外
日本放送協會（NHK）報導，10架美軍陸戰隊的匿蹤戰鬥機F-35已從美國西部亞利桑那州基地起飛，飛往日本山口縣岩國基地。這是F-35首度部署在美國境外。
美軍陸戰隊於美國時間10日宣布，10架F-35已從亞利桑那州基地起飛，預定本週可飛抵日本山口縣岩國基地，將與F/A-18戰鬥機等進行交替。根據計畫，分批派遣，總計要部署16架F-35在日本。
將部署在岩國基地先進的F-35具有不易被雷達偵測到的匿蹤功能，也具有陸戰隊作戰時可垂直起降功能。
報導引述美軍陸戰隊主管表示，計畫將部分F-35納入沖繩（琉球）的第31陸戰隊遠征部隊的指揮之下，進行訓練等。
美國國防部基於重視亞洲的戰略，將最新型軍備優先部署在亞太地區，這次先派遣10架F-35到日本山口縣岩國基地，今年後半年還要派遣6架F-35到岩國基地。
一般認為，美軍在日本部署F-35，將對中國大陸軍方進出太平洋及在東海的活動進行牽制，提升美日對中國大陸和北韓的聯合軍事圍堵力。1060111
(中央社)
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