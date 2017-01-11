專科與企業合作 五專生可5年免學費
十二年國教推動高中職免學費，五專則是前三年適用。教育部近日開放五專與企業合作，在實習和就業保障下，提供專四、專五學費補助，達到5年都免學費。
教育部技職司長楊玉惠表示，教育部106學年度推動「展翅高飛」計畫，讓五專和相對應的企業合作，例如護專生專四、專五到醫院學習，給予生活獎助金。
楊玉惠表示，這麼一來，五專前3年是十二年國教免學費，後2年則是展翅計畫，等於專一到專五都不會有任何學費支出，對學生是一大誘因。
教育部預估一年適用上述方案的人數約6000人，學校和企業負擔一部分經費，教育部也編列配合款，每年預算新台幣2億2000萬元。
楊玉惠表示，上述方案可鼓勵五專生畢業後先就業，實習期間就能累積資歷，畢業後也直接有職缺可投入。另一方面，也讓更多企業一同加入人才培育的行列，目前除護專外，也盼工商、餐飲類科一同加入。1060111
(中央社)
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