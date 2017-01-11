運餐車也收垃圾 華膳：消毒再裝餐
(中央社記者邱俊欽桃園機場11日電）有民眾向媒體投訴指出，華膳空廚涉及送餐時與清運垃圾一起收走，有違衛生，華膳表示，運餐車經過清洗，並用氯液消毒後才可再裝餐；華航也要求華膳空廚調查釋疑。
有讀者向媒體爆料指出，負責華航等多家航空公司飛機餐的華膳空廚，自去年七月起，要求員工補給送餐時，要協助桃園航勤公司將飛機上的垃圾一併收走，導致餐櫃推車和大量垃圾包同放一個冷藏運餐車中，有時垃圾袋破洞、汁液在車廂內四處流竄，恐造成交叉污染，「這樣的飛機餐乘客敢吃嗎？」
華膳今天對此表示，正常流程是乾淨的餐點及用品，廠內以冷藏運餐車裝戴完成後，運送到飛機旁。先將乾淨餐點及用品裝上機內定位再將入境航班已使用的物品卸至運餐車上，整架班機作業完畢，運餐車再將入境航班已使用過的物品運回，於指定卸餐平台卸下所有物品，運餐車必須清洗並用氯液消毒後才可再裝餐。
華航也表示，委託華膳代理機上餐飲及空服用品供應裝載，餐食由空廚製作供應裝載。空服用品由華膳新成立侍應品中心組裝上機回收清整；華航本著為乘客提供安全優質機上服務，一向嚴格要求規範嚴格要求華膳區隔餐食、空服用品分收送流程，業已要求華膳空廚調查釋疑。1060111
(中央社)
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