遼寧艦北返 國軍海空軍警戒監控

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中共解放軍遼寧艦沿台灣海峽中線以西北返，國軍出動IDF戰機、F-16戰機、成功級巡防艦全程監控；國防部長馮世寬坐鎮國防部，以因應隨時的情勢變化。

中共遼寧號航空母艦編隊昨天晚間開始北返駐地，今天早上7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。

據了解，遼寧號目前平均航速20節，預計在10小時後通過台灣海峽，國軍海、空部隊持續監控中。

國軍F-16、IDF戰機、P3C反潛機皆升空警戒、嚴密監控；除空軍戰機出動外，澎湖馬公的海軍146艦隊也派出成功級巡防艦，在海峽中線以東位置，全程監控共軍艦隊北上。

據了解，國防部長馮世寬這兩天坐鎮國防部，若有狀況可以隨時進駐衡山指揮所；國防部表示，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。1060111

(中央社)