莽漢大街開槍討債 板橋警方6分鐘逮人

歐姓男子疑因賭債糾紛，昨晚手持制式90手槍，當街追逐曲姓男子後開槍。正巧對街是板橋警分局沙崙派出所，員警聽見槍聲後追出，短短6分鐘制伏歐男，起獲槍彈。

警方調查，21歲的歐姓男子昨天傍晚拿了一把朋友寄放的「小沙漠」制式90手槍，前往曲姓被害人位在溪北路的住處樓下埋伏，晚間7時許，見被害人下樓準備上友人座車，竟大膽持槍上前討債。

被害人發現歐男手上拿了把槍，朝自己接近，嚇得拔腿就跑，雙方在大街上展開追逐，歐男甚至持槍瞄準被害人開了3槍，但並未擊中。

由於案發地距離沙崙派出所只有幾十公尺，流彈擊破派出所玻璃，員警一聽聞槍聲後，紛紛追了出來，最後只花了6分鐘，就在金門街巷弄內逮到歐男，也在他身上搜出作案用槍枝1把及未擊發子彈3顆。

警方調查，歐男供稱對方積欠賭債40萬元不還，但遭開槍的曲姓男子否認，警方將針對雙方說法進一步釐清，並將槍彈送驗，歐男則被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂等罪移送新北地檢署偵辦。1060111

(中央社)