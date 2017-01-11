涉名譽毀損 韓檢方將起訴金賢重前女友

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南韓司法界透露，檢方將以詐欺未遂和名譽損毀等罪嫌起訴韓流明星金賢重的崔姓前女友。金賢重將於2月11日退役。

南韓「亞洲經濟」今天引述司法界表示，去年，金賢重控告前女友涉嫌恐嚇誹謗等，但因證據不足，檢方做出不起訴處分。不過，金賢重對此表示不服，並向首爾高等檢察廳提起上訴。

另據報導，去年8月，在首爾中央地方法院進行的訴訟，法院以證據不足為由，駁回崔女對金賢重提出的賠償請求。

法院判決表示，崔女雖主張她因金賢重毆打而導致流產，但並未提供足夠的證據，因此，作出這項判決，並判決崔女應支付金賢重名譽損失金額1億韓元（約新台幣300萬元）。1060111

(中央社)