個資外洩 柯文哲：系統15年未更新

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台北市長柯文哲今天說，資訊局「薪資發放系統」已15年未更新，欠缺資安功能，已要求清查外洩名單並改善，當市長後才發現，資訊局預算長期偏低，今年會擬出新辦法。

柯文哲出席「2017台灣年味在台北」啟動記者會，會後受訪，媒體詢問，關於資訊局「薪資發放管理系統」疑資安功能不足，造成北市府員工個資外洩。

柯文哲說，後來有查過，程式已15年沒更改，欠缺資安功能，現在正清查洩漏名單，「凡事不以個案處理」，已要求資訊局調查哪些局處的資安系統需要更新，目前正在擬相關辦法，且今年才向議會申請舊程式更新的費用，昨天議會通過後，會立即進行老舊程式更新。

媒體詢問，北市府竟然有15年未更新資安程序的看法。柯文哲表示，抱怨沒有用，認真做就好，「發生問題，就處理」。

至於資安系統未更新，造成市府員工的銀行密碼外洩，柯文哲說，若不算重複的名單約有2000名，會先清查有無外洩，再通知員工改個資，上午已進行處理；至於是否覺得預算不足，他表示，「國家錢就那麼多，但要先決定優先順序」。

柯文哲說，當市長後才發現，資訊局預算長期偏低，未來會加速E化，且今年也會擬出新辦法和新政策。1060111

(中央社)