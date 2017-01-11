勞團質疑逼走移工 盼勞動部介入調查

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勞團今天至勞動部前抗議，認為某科技大廠疑似配合仲介業者逼走移工，盼勞動部介入調查，保障移工權益。

桃園市群眾服務協會主任汪英達今天表示，上週接獲某科技大廠移工的投訴，移工在今年1月即將滿3年，但公司直到去年12月底才公告不續聘員工，卻又未替移工申請轉換新工作。

桃園市群眾服務協會主任田奇峰也說，移工當事人M也跟他們透露，公司曾經發問卷調查留任意願，但仲介公司卻告訴M，即使要留任工作，也必須先回國再重新續聘。

田奇峰指出，為何要續聘員工卻要移工答應先出境再回聘，是否要移工再付一次仲介費，圖利仲介業者。

桃園市群眾服務協會表示，如果是公司為了想讓員工返鄉，那也應該依法替移工辦理申請期滿續聘許可，再同意移工請假。

桃園市群眾服務協會呼籲，勞動部應儘快介入調查，杜絕不肖仲介業者或雇主欺瞞移工跟政府的做法。

勞動部則回應，會再對個案深入了解，會進一步調查。1060111

(中央社)