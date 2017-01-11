中國電視劇幻城大咖演員多 將在韓播出

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由南韓女團f(x)成員宋茜主演、韓流明星金喜善客串的中國電視劇「幻城」，明天起每週一至週五，在南韓有線電視頻道播出。

南韓「亞洲經濟」報導，南韓綜合演藝CJ E&M集團旗下有線電視台「中華TV」將播放新劇「幻城」。

在「幻城」中，宋茜扮演幻雪帝國術師梨落，金喜善則飾演擁有絕世容顏和神秘身分的冰族王妃蓮姬。

據報導，「幻城」改編自郭敬明同名小說，由馮紹峰、宋茜、馬天宇、張萌、麥迪娜等著名演員聯袂主演。這部製作費高達560億韓元（約新台幣14.98億元）的作品在中國網站累計點擊量達160億次；另外，在中國湖南衛視播出時，收視位居榜首。1060111

(中央社)