線上平台和教育部合作 國中小生可免費上網學習
學習不限於教室，在網路上就有自學資源！教育部國教署長邱乾國與「幫你優」執行長葉丙成簽約，啟動 2017年的公益合作計畫，內容包含國教署國小及國中補救教學科技化評量，以及 Cool English 精選題目導入PaGamO多人在線遊戲學習平台。
教育部表示，透過這項合作計畫，全台將有近200萬中小學生得以在網路上免費學英語及使用各學科的多元教學資源，老師也可以藉此進行教學，更能「因材施教」。
為能有效協助學生假期間持續自主學習，利用多元資源以營造豐富特色課程， 國教署之Cool English及幫你優之PaGamO共同推出數位學習課程，已於今日正式上線開放，提供全台灣的教師及學生們免費使用。
Cool English是教育部國教署委請台師大英語系教授陳浩然團隊建置，專為9歲至15歲學生提供自學之資源，包括國中、小聽、說、讀、寫、文法、字彙等英語能力進行加強的學習功能，也提供補救教學基本學習內容、國中會考等相關數位教材以及題目。
目前Cool English總共建有27個專區，內含1000多部影片以及7000多道練習題，並設計數款數位英語學習遊戲，讓英語學習變得生動活潑，以激勵學生使用。自104年6月啟用至今，累計已有近6萬名的註冊用戶、使用人次近21萬人次。
PaGamO取自閩南語諧音「打Game學」，為世界首創多人在線遊戲學習平臺，2014年由台大電機系葉丙成教授創立，打敗哈佛等427組團隊榮獲華頓商學院教學創新大賽總冠軍，適用於一般教學與補救教學，透過遊戲化科技，成功讓許多學習動機較低的孩子愛上學習，有效提升學習成效。
目前PaGamO除了幫助超過25萬台灣中小學生，也在美國、中國大陸、澳洲等地推行，2016年更首度結合電子競技與教育，舉辦世界微積分大賽、中小學英語能力運用網路大賽等，成功將孩子對電競的熱情導引到學習上。
(中時)
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