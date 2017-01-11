中共戰機再度飛越南海 美官員：展現戰略實力
一名美國官員10日表示，一架中國H-6戰略轟炸機上周末在南沙群島附近飛行。美媒稱，這位不願透露姓名的官員說，這是中國轟炸機今年第二次飛臨南中國海，上一次是1月1日。他表示，這次飛行可以被視作中國在有爭議的南海展示「戰略實力」的最新行動。
美國之音11日報導，五角大樓發言人、海軍中校加里·羅斯（Gary Ross）表示，對於中國最近的這次轟炸機行動不會做出具體評論，不過他說：「我們會繼續觀察中國在這一地區的持續軍事活動。」
報導指出，一天前，至少8架中國戰機飛過靠近日本島的朝鮮海峽（日本稱對馬海鮮），其中包括6架H-6轟炸機、1架Y-8預警機和1架Y-9情報收集機。
英國廣播公司（BBC）報導，這些舉動發生在美國候任總統川普向中國發出強硬信號之後；川普日前在推特上批評北京的貿易政策，並指責中國沒有在朝鮮核武器問題上發揮作用。
(旺報)
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