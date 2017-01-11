遼寧艦編隊 12時已通過廣東汕頭外海

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國防部今（11）日12時表示，中共遼寧號航母編隊，於中午1200時已通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行，當面海、空軍無異常狀況，國軍持續全程監偵與應處，籲請國人安心。

國防部官員表示，目前並無任何異常。

(旺報)