2女騎機車酒駕雙載 自撞路樹1死1傷
高雄市三民區博愛二路與同盟一路口，今天凌晨3點35分發生死亡車禍，在燒烤店上班的林女與張女酒駕騎機車雙載，行經該處時自撞路樹，造成張女傷重不治，林女則輕傷；死者張女酒測值竟高達1.16mg/l，傷者林女酒測值0.37mg/l，林女說，是張女騎車載她；不過，警方對她的說詞保留。
警方調查，張女（34歲）與林女（29歲）今天凌晨共乘一輛機車，沿博愛二路南往北方向，行駛至同盟路口，疑自撞安全島後倒地，經路人發現兩女及機車倒臥一旁報警，雙雙送高醫急救。
其中，張女經急救後，於清晨6點15分急救無效宣告死亡，主要是頭部重創；林女則右臉受傷，傷勢穩定，沒有生命危險。
林女清醒後向警方表示，她與張女昨晚與朋友去KTV唱歌後，請張女戴她返家，由張女騎機車戴她離開，不料自摔。
警方到場發現，摔車的刮痕長達21公尺，現場還有2瓶未開啤酒，林女表示，是張女騎機車，她坐後座，不過警方對她的說詞保留，將釐清真相。
★中時電子報關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。