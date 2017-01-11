2女騎機車酒駕雙載 自撞路樹1死1傷

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高雄市三民區博愛二路與同盟一路口，今天凌晨發生死亡車禍，兩女酒駕騎機車自撞路樹，機車有擦撞痕跡。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區博愛二路與同盟一路口，今天凌晨發生死亡車禍，兩女酒駕騎機車自撞路樹，機車頭還黏著樹枝。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區博愛二路與同盟一路口，今天凌晨發生死亡車禍，兩女酒駕騎機車自撞路樹。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區博愛二路與同盟一路口，今天凌晨3點35分發生死亡車禍，在燒烤店上班的林女與張女酒駕騎機車雙載，行經該處時自撞路樹，造成張女傷重不治，林女則輕傷；死者張女酒測值竟高達1.16mg/l，傷者林女酒測值0.37mg/l，林女說，是張女騎車載她；不過，警方對她的說詞保留。

警方調查，張女（34歲）與林女（29歲）今天凌晨共乘一輛機車，沿博愛二路南往北方向，行駛至同盟路口，疑自撞安全島後倒地，經路人發現兩女及機車倒臥一旁報警，雙雙送高醫急救。

其中，張女經急救後，於清晨6點15分急救無效宣告死亡，主要是頭部重創；林女則右臉受傷，傷勢穩定，沒有生命危險。

林女清醒後向警方表示，她與張女昨晚與朋友去KTV唱歌後，請張女戴她返家，由張女騎機車戴她離開，不料自摔。

警方到場發現，摔車的刮痕長達21公尺，現場還有2瓶未開啤酒，林女表示，是張女騎機車，她坐後座，不過警方對她的說詞保留，將釐清真相。

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(中時)