太歲爺頭上動土 派出所門前開3槍

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板橋沙崙派出所外10日晚7時許突然傳出3聲槍響，緊隨派出所玻璃窗碎落一地，數名值班員警立即衝出，6分鐘後在金門街逮捕開槍的22歲歐姓男子。(警方提供)

派出所左側落地窗遭擊碎。（王揚傑翻攝）

歐嫌囂張在派出所前開槍，逃了6分鐘就被逮捕。（王揚傑翻攝）

新北市警板橋分局沙崙派出所竟遭歹徒開槍擊破玻璃落地窗！

昨（10日）晚7時許，板橋區溪北路沙崙派出所外突然傳出3聲槍響，緊隨著一陣玻璃碎裂聲，派出所玻璃窗已碎落一地，數名值班員警立即衝出，追捕開槍凶嫌，6分鐘後在金門街逮捕開槍的22歲歐姓男子。

警方調查，歐嫌與21歲曲姓男子疑有40萬元賭債糾紛，昨天傍晚歐嫌持制式90手槍到曲男溪北路住處外埋伏，晚間7時許見曲男下樓準備坐上友人座車，隨即掏槍上前嗆聲「等你很久了！」曲男見對方持槍，馬上轉身逃跑，躲進沙崙派出所，歐嫌朝曲男連開3槍，其中1發擊碎派出所玻璃窗。

員警聽聞槍聲，紛紛追出，6分鐘後在金門街巷弄內，逮捕歐嫌，當場起獲制式手槍1把、子彈3發。

歐嫌供稱，對方積欠賭債40萬元不還且避不見面，但曲男則否認欠債。偵訊後，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂罪嫌將歐嫌移送新北地檢署偵辦。

(中時)