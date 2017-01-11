新北1/13至2/11禁挖路 行車順暢

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農曆春節將屆，新北市政府為確保民眾在農曆新年期間用路安全，自1月13日起至2月11日止，全面實施道路禁止挖掘措施，讓民眾春節返鄉行車順暢，旅途平安。

新北市政府表示，養工處每年都會針對各轄區道路實施巡查及道路挖掘路面施工品質抽查，今年春節期間加強巡查作業，除國家重大建設、緊急或重大危害等情形外，其餘將實行禁止道路挖掘施工。

同時，要求執行中的各項工程務必在禁挖實施前完工或暫緩施工，並修復路面至平整，若經查獲違規事實者，將依照規定進行開罰，以維護春節行車交通秩序。

養工處統計，截至105年12月底，新北市府一年核發的道路挖掘許可共計9983件，其中有134件違反「新北市道路挖掘管理自治條例」規定，施工缺失主要樣態以路面未修復完妥37%、施工逾時27%、未經許可擅自挖掘17%，及交通維持設施不符規定16%等因素為大宗。

養工處指出，違反規定者皆已依照規定予以裁罰，目前累計裁罰金額為新台幣464萬元，並針對管線單位施工廠商因違規計點次數達6點者予以停權處分，6個月內將不得在新北市境內進行施工。

養工處補充說明，春節年假期間，市府道路維護責任不打烊，若有道路緊急事件通報，將立即請專人前往支援，以便即時提供用路人應有的道路服務品質，確保民眾在春節返鄉期間，享有安全又舒適的行車環境。1060111

(中央社)