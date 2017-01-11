國泰醫院推過年如意操 10分鐘消耗百大卡
快要過年了！為了幫民眾消耗大餐熱量、又達到強身健體目的，國泰醫院今維持過往16年傳統，推出「雞年如意操2.0」，由國泰醫院復健科治療師簡文仁設計6個動作並親自示範「只要認真跳，10分鐘輕鬆消耗破百大卡。」
簡文仁說，運動首重安全，做操之前要充足暖身，做操時應量力而為、循序漸進，例如手碰地的動作，一開始可先用桌椅輔助，往上跳的動作，則可先由顛腳尖、慢慢愈跳愈高；他強調，若能達到冒汗、微喘的程度，每分鐘消耗熱量，為自身體重乘上0.2，亦即60公斤的成人，每分鐘可消耗12大卡，跳10分鐘便可燃燒120大卡，幫你減去春節大餐的熱量。
(中時)
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