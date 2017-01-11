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國泰醫院推過年如意操 10分鐘消耗百大卡

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國泰醫院推過年如意操　10分鐘消耗百大卡
土雞找雜手腳耙：十指用力成抓狀、身體前後擺動，雙腳腳趾輪流用力，可當作熱身動作，同時鍛鍊指趾力量。（國泰醫院提供）
國泰醫院推過年如意操　10分鐘消耗百大卡
火雞求偶全身抖：雙臂擺兩側，雙膝微彎、腳跟離地，手腳同時用力抖動，屬於強度不低的肌力訓練和有氧運動。（國泰醫院提供）
國泰醫院推過年如意操　10分鐘消耗百大卡
風雞指向一邊亮：雙腳前後跨大步，雙臂大開平行地面，轉動身體指向各方，能達到伸展手腳、平衡軀幹的效果。（國泰醫院提供）
國泰醫院推過年如意操　10分鐘消耗百大卡
金雞報喜好到底：先合掌高舉過頭，再慢慢屈身彎腰向下，單腳向後抬起、雙手觸地，能訓練單腳肌力及平衡。（國泰醫院提供）
國泰醫院推過年如意操　10分鐘消耗百大卡
木雞入定如禪境：雙腳併攏、上身挺直，微微鞠躬彎腰向前，雙手胸前合掌保持靜定不動，能鍛鍊到背肌和核心肌群。（國泰醫院提供）
國泰醫院推過年如意操　10分鐘消耗百大卡
鬥雞飛跳漫天鬧：身體蹲下再跳起，過程中雙臂舞爪揮動，屬於高強度有氧運動，同時鍛鍊下肢肌力。（國泰醫院提供）

快要過年了！為了幫民眾消耗大餐熱量、又達到強身健體目的，國泰醫院今維持過往16年傳統，推出「雞年如意操2.0」，由國泰醫院復健科治療師簡文仁設計6個動作並親自示範「只要認真跳，10分鐘輕鬆消耗破百大卡。」

簡文仁說，運動首重安全，做操之前要充足暖身，做操時應量力而為、循序漸進，例如手碰地的動作，一開始可先用桌椅輔助，往上跳的動作，則可先由顛腳尖、慢慢愈跳愈高；他強調，若能達到冒汗、微喘的程度，每分鐘消耗熱量，為自身體重乘上0.2，亦即60公斤的成人，每分鐘可消耗12大卡，跳10分鐘便可燃燒120大卡，幫你減去春節大餐的熱量。

(中時)

關鍵字：消耗熱量國泰醫院
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