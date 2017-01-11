中市首座固定式交通空品監測站啟用

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台中市政府環保局啟用全市首座固定式交通空品監測站，加強管制汽機車汙染！（陳世宗翻攝）

台中市政府去年4月全國首創移動式交通空品監測車，日前再啟用全市第一座固定式交通空品監測站，設置於車流量龐大的大里國光路與中興路口，除可監測懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物外，更特別增加PM2.5、臭氧、重金屬連續監測儀器，使監測資料更加完整，做為移動汙染源管制策略擬定參考，為市民呼吸健康把關。

環保局長白智榮說，一般空品監測站設於4至5層樓高，主要監測大氣汙染物，交通空氣品質監測站設於地面，掌握汽機車所產生的空氣汙染物。市府去年4月全國首創移動式交通空品監測車，日前再啟用全市首座固定式交通空品監測站，並設置於車流量龐大的大里區國光路與中興路口，鄰近台74線及環中東路。有效掌握轄區內交通要道的空氣品質狀況。

該監測站除可監測交通工具所產生的揮發性有機物、懸浮微粒、一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物，更特別增加PM2.5、臭氧、重金屬(鉛、鎘、砷、汞等22種)連續監測儀器，使監測資料更加完整，並做為擬定移動汙染源管制策略的參考，相關監測數據也會置放於環保局網頁提供市民查詢。

白智榮指出，減緩空汙需從源頭減量做起，因此市府積極推動電動公車，數量從今年初的14輛大幅增加至目前的52輛，呼籲民眾踴躍搭乘，共同減少移動汙染源排放。

白智榮強調，市府也推動柴油車加裝濾煙器，並率先由公部門清潔車開始安裝，裝設數量達173輛，居全國之冠；此外，市府加碼補助中低收入戶汰換二行程機車，補助金額也達全國第一，藉各項創新與管制作為，盼有效改善空氣品質。

(中時)