NBA》哈登連二場大三元 火箭9連勝輕鬆到手

哈登(中)連續2場大三元，火箭輕取黃蜂，拿下9連勝。(美聯社資料照)

「大鬍子」哈登不愧是休士頓之寶，11日又繳出40分、15籃板、10助攻，帶領火箭121比114擊敗黃蜂，9連勝輕鬆到手。同時也是繼「籃球之神」喬丹、神射手馬拉威奇與韋斯布魯克之後，連續2場得分超過40分以上的大三元全能球員。

火箭可說是NBA最近兩個月最強勢的球隊，12月17場比賽不但寫下10連勝佳績，而且只輸2場，告別2016年，2017年開春又5戰全勝，最近22戰狂拿20勝，戰績直逼勇士和馬刺。

能夠幫助火箭升空的人就是哈登，本季已第11次有大三元絕佳表現，其中火箭只輸1場，最近9連勝，哈登就有5次大三元，連續18場雙十，3場得分超過40分，得分超過30分以上的場次6連勝，而且9連勝場均32.3分、9.9籃板、11.4助攻，幾近大三元的表現。

黃蜂此役面對強大的火箭，打完半場已落後20分，即便下半場急起直追，甚至在第四節剩下2分27秒靠著卡明斯基的三分球111比110逆轉超前，但哈登及時挺身而出，遠投近切無往不利連拿8分，再次幫助火箭鎖定勝局。

火箭全場飆進17顆三分球，6人得分上雙，除了哈登外，阿里查16分，貝弗利15分，哈瑞爾14分，雷恩安德生13分，奈內10分。

黃蜂雖然投進19顆三分球，遠程火力更勝火箭一籌，但哈登一人就站上罰球線14次，比黃蜂全場9次還要多，光是靠罰球就多拿17分。肯巴沃克25分、10助攻、6籃板，卡明斯基22分，馬文威廉斯16分，柏林奈尼15分，蘭姆11分。

(中時電子報)