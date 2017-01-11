陸客下降 陸委會：積極擴大觀光客來源
面對來台陸客下降，陸委會主委張小月今（11）日在年終記者會表示，政府非常重視此問題，也正積極擴大觀光客來源以因應。
張小月稱，去年陸客來台人數整體減少68萬人。政府在積極擴大觀光客方面，除了增加國民旅遊和其他國家觀光客，也繼續歡迎陸客來台，包括自由行每日上限從5千人放寬到6千人。此外，也進一步放寬其他國家赴台旅客的簽證，以擴大觀光客來台。張小月稱，台灣觀光有好的資源，但在追求人數增加的同時，觀光要做永續經營必須深化品質。
大陸國台辦發言人馬曉光今早在國台辦例行記者會上表示，2016年陸客赴台旅遊減少14.4％，為8年來首次出現下降。他稱，台灣在大陸政策的改變，惡化了兩岸交流的氛圍，影響到大陸民眾赴台的熱情和意願。
對此張小月回應，陸委會、交通部觀光局都知道今年拓展觀光上很有挑戰。她呼籲各界可易藉此冷靜下來思考，找到台灣旅遊業的新方向。
(工商)
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