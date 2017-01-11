翁啟惠遭起訴 李遠哲：很難過

士林地檢署9日偵結浩鼎案，起訴前中研院長翁啟惠。(資料照,張鎧乙攝)

浩鼎案9日偵查終結，檢方認定前中研院長翁啟惠以女兒翁郁琇為人頭，收受股票賺取不法獲利，涉貪汙罪起訴。（本報資料照片）

中央研究院院士李遠哲今日上午參加科博館「島嶼浮塵-PM2.5視界特展」開幕活動，對於中研院前院長翁啟惠遭起訴，李遠哲強調「很難過」，他表示，雖此案尚未進入法院審理，也不了解情況，但翁啟惠會遭起訴，應該是他做了些不該做的事。

此外，對於科技法是否應修法？李遠哲說，台灣現在規定的生技產品可以直接上市，雖然國外也有類似情況，但畢竟股市交易情況不同，中研院能研發新的東西很值得高興，但不應與股市扯上關係，這部分需要修正，至於修法與否則非他專業。

(中時)