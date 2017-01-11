送年菜冷凍車不夠冷 物流業者2車違規

我要評比

年節近，不少人會購買冷凍年菜，食藥署稽查4大物流業者食品冷凍冷藏車，嘉里大榮2輛冷凍車廂溫度未達標準攝氏零下18度，其中1輛更將冷凍、冷藏食品混放，將要求限期改善。

衛福部食藥署去年12月啟動年節食品稽查，除強化臘肉香腸、瓜子邊境查驗及網購食品製造場所稽查，同時也針對國內4大食品物流業者，進行冷凍及冷藏運輸車輛查核，確保車廂內部環境整潔、冷藏冷凍產品分區存放、溫度控管及紀錄等是否符合食品良好衛生規範準則（GHP），總計稽查96輛，合格94輛。

食藥署食品組代理副主任魏任廷今天表示，2輛不合格車輛均為嘉里大榮物流公司，其中基隆的違規車輛，不僅將冷藏與冷凍商品混放，冷凍車廂溫度也僅有零下10度，未達標準零下18度；另一輛彰化的車輛，則是冷凍車廂溫度為零下14度，同樣違規。

魏任廷說，針對不合格業者，衛生局將依違反食安法要求限期改善，若限期未改將依法開罰新台幣6萬至2億元罰鍰。

食藥署提醒，冷凍食品應保持在零下18度以下，冷藏食品應保持在7度至凍結點之間，並避免儲藏溫度劇烈變化，呼籲物流業者遵循相關規定辦理，確保運輸時食品的品質與衛生安全。1060111

(中央社)