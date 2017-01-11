送年菜冷凍車不夠冷 物流業者2車違規
年節近，不少人會購買冷凍年菜，食藥署稽查4大物流業者食品冷凍冷藏車，嘉里大榮2輛冷凍車廂溫度未達標準攝氏零下18度，其中1輛更將冷凍、冷藏食品混放，將要求限期改善。
衛福部食藥署去年12月啟動年節食品稽查，除強化臘肉香腸、瓜子邊境查驗及網購食品製造場所稽查，同時也針對國內4大食品物流業者，進行冷凍及冷藏運輸車輛查核，確保車廂內部環境整潔、冷藏冷凍產品分區存放、溫度控管及紀錄等是否符合食品良好衛生規範準則（GHP），總計稽查96輛，合格94輛。
食藥署食品組代理副主任魏任廷今天表示，2輛不合格車輛均為嘉里大榮物流公司，其中基隆的違規車輛，不僅將冷藏與冷凍商品混放，冷凍車廂溫度也僅有零下10度，未達標準零下18度；另一輛彰化的車輛，則是冷凍車廂溫度為零下14度，同樣違規。
魏任廷說，針對不合格業者，衛生局將依違反食安法要求限期改善，若限期未改將依法開罰新台幣6萬至2億元罰鍰。
食藥署提醒，冷凍食品應保持在零下18度以下，冷藏食品應保持在7度至凍結點之間，並避免儲藏溫度劇烈變化，呼籲物流業者遵循相關規定辦理，確保運輸時食品的品質與衛生安全。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。