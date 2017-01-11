遼寧艦動態　大陸國台辦僅回應無法證實

我要評比

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天對外界關注遼寧號通過台灣海峽一事表示，「目前我還無法證實」，有興趣的話，可以向大陸國防部和海軍方面詢問。

據國防部掌握，遼寧號編隊上午7時已進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。在大陸國務院台灣事務辦公室例行記者會上，有媒體記者向馬曉光求證。

馬曉光重申，自2016年12月24日起，遼寧號編隊赴西太平洋海域從事遠海訓練，是根據年度訓練計畫組織實施。

他說：「至於您剛才說到的這個情況，目前我還無法證實，有興趣的話，妳可以向（中國大陸）國防部和海軍方面詢問。」

有記者隨後追問，遼寧號通過台海之際，國軍也有戰機升空警戒，局勢緊張，兩岸有無可能「擦槍走火」？

馬曉光表示，暫時無法證實上述情況，「所謂哪個戰機升空，那只是媒體的報導」。

遼寧號編隊完成在南海的訓練後，正經過台灣海峽北返駐地。國防部上午表示，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。

對於遼寧號的動態，行政院大陸委員會主任委員張小月上午在陸委會年終記者會上說，任何威脅對兩岸關係沒有任何正面幫助，兩岸應該要相向而行，為兩岸和平努力做出貢獻。1060111

(中央社)