冷氣團將報到 心血管患者莫輕忽

我要評比

嘉義市衛生局今天表示，據氣象預報，大陸冷氣團將自13日起影響台灣，加上最近空氣品質不佳，請心血管疾病患者不要輕忽。

衛生局指出，中央氣象局預報，13日起的天氣系統將受大陸冷氣團籠罩，加上近日早晚溫差大、PM2.5細懸浮微粒偏高，都是誘發心肌梗塞、中風及呼吸道疾病的危險因子。

為此，衛生局提醒心血管疾病患者及老年人，早晚出門一定要注意保暖及口鼻保護，記得規律服藥，不要自行停藥，以免造成血壓驟升，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風發生。

由於心臟疾病高居國人10大死因的第2位，心肌梗塞死亡率約在10%至20%之間，老年人甚至高達40%；其中半數以上甚至來不及送醫便已死亡，因此衛生局提醒民眾千萬不要輕忽。

衛生局指出，心肌梗塞發作其實是有徵兆可尋的，根據研究發現，半數以上的心肌梗塞患者，在發作前1個月內都有或輕或重的胸部悶痛狀況。

因此，若民眾在1週內發生3次以上胸悶、容易喘等心肌梗塞發作前徵兆，並有冒汗、噁心等狀況，千萬不要輕忽，一定要盡速就醫，以免釀成憾事。

衛生局表示，嘉義市有24處「智慧健康小站」社區藥局，配備有同步監測心房纖維顫動風險的血壓計，民眾可善用這項免費的衛生福利資源，早期篩檢出心肌梗塞及中風的高危險，做好預防措施。1060111

(中央社)