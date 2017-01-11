移除百口棺木 高市強力拆除違法殯葬區
高雄市殯葬管理處今天動員警力和違建隊強力拆除疑似要經營殯葬業的違建，人員先移除貯藏的百餘口棺木和器材，再以怪手機具破壞建物，宣示打擊不法的決心。
現場指揮官高雄市殯葬管理處長謝汀嵩指出，業者在去年9月大興土木，市府陸續接獲檢舉，派人溝通勿挑戰公權力，業者數度回嗆官員，不予理會，市府還行文通知限期1月10日前自動移除或拆除違建，也未獲回應，官員還被嗆如果強拆就會「見紅」（發生流血意外）。
他說，市府不畏惡勢力，決心打擊不法，以保障合法。
違建建在覆鼎金紫元塔對面，占地數百坪的農地使用地目不等，也未申設殯葬業許可，區內起造並隔間成數十間的禮儀廳，內部貯放逾百口棺木、電視和禮儀器材等。
市府出動約300名人力，有員警、拆除隊50餘人和殯葬處人員等，拆除出動山貓和怪手協助搬運棺木，並拍照存證，確保私產完好，再清空內部雜物，於10時許，以怪手機具從兩層樓高的屋頂鐵皮先做破壞，建物應聲傾倒、解體。
現場有數名業者代表向謝汀嵩表達關切，不過謝汀嵩說早已向業者溝通也有書面通知，卻得不到正面回應，昨天員警和官員出面協調，還被嗆說可能「見血」，語帶威脅，挑釁公權力意味濃厚。
謝汀嵩說，高雄市有3處違規殯葬區，都將強制拆除。
高雄市殯葬管理條例修法上路，7月起將不准醫院再附設殮、殯、奠、祭設施，市府希望有效規範殯葬業，將強力掃蕩不法。1060111
(中央社)
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