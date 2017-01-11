捉弄林書豪 魔獸霍華德得意的笑
NBA籃網今天迎戰老鷹，受傷的林書豪在板凳觀戰，第2節球出界時，「魔獸」霍華德試圖跟前隊友林書豪握手，卻突然把手收回來，捉弄林書豪後還露出得意的笑容。
美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天在自家主場面對亞特蘭大老鷹，終場以97比117落敗。
林書豪和霍華德（Dwight Howard）在休士頓火箭當過隊友，2013年夏天，帕森斯（Chandler Parsons）、霍華德和林書豪在台北聚首，林書豪特別盡地主之誼，帶他們吃芒果冰，有一定的交情。
今天比賽第2節，球出界滾到籃網板凳區，爭球的霍華德順勢跑到籃網地盤，接下來霍華德伸出右手試圖跟林書豪握手或擊掌，當林書豪也伸出手後，霍華德卻突然把手收回來，林書豪被捉弄後微笑以對。
霍華德更是笑到合不攏嘴，走回球場時，頻頻回頭望著林書豪，展現幽默的一面，轉播單位也慢動作重播這個鏡頭。1060111
(中央社)
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