國防部：遼寧艦通過廣東汕頭外海

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中共解放軍遼寧艦從台灣海峽中線以西北返，國防部今天表示，遼寧艦中午12時通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行。

國防部發布新聞稿表示，中共遼寧號航母編隊，於中午12時已通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行。

國防部表示，當面海、空軍無異常狀況，國軍持續全程監偵與應處，籲請國人安心。1060111

(中央社)