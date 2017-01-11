想持久亂抹藥 男小弟弟腫2倍大
來路不明的壯陽藥別亂買亂塗，泌尿科醫師林儒廷表示，曾遇過一名男性患者為了在床上更持久，在夜市買了壯陽藥膏，不料陰莖竟過敏紅腫2倍大。
食藥署研究檢驗組副組長王德原今天表示，去年共檢出144件非法摻加西藥成分的產品，高達82件是壯陽藥物，其中有61件非法摻加西藥成分，多違摻治療勃起功能障礙的威而鋼成分「思登那菲（Sildenafil）」，檢出件數達4年新高。
王德原說，擅自使用恐造成低血壓、頭痛、暫時性視力模糊及疼痛性勃起等副作用，更發現有壯陽藥一口氣添加治早洩、抗生素、解熱鎮痛等成分，標榜多功能藥物。
書田診所泌尿科主任林儒廷指出，門診中常見患者為了在床上更持久，在夜市、藥局自行購買壯陽油、貼片、藥膏等藥物，造成陰部過敏紅腫，最嚴重甚至看過男性陰莖腫成2倍大，建議民眾有壯陽需求應就醫尋求專業協助。
王德原另指出，去年除了違法壯陽藥增加，夜店、助性常見的揮發性亞硝酸鹽類（nitrites）則是檢出的第二大宗，去年送驗的32件全數檢出亞硝酸異戊酯（Isoamyl nitrite）、亞硝酸異丁酯（Isobutyl nitrite）或亞硝酸異丙酯（Isopropyl nitrite）等成分。
王德原說，亞硝酸酯類物質多屬揮發性液體，一般用於室內除臭劑、液體芳香劑等，也具有鬆弛平滑肌及擴張血管等作用，因被吸入後會產生短暫性快感，常被濫用做為娛樂用途，但恐致頭痛、視力模糊、變性血紅素貧血等副作用。
食藥署強調，未經核准而擅自輸入藥品，已涉違反藥事法製造或輸入偽藥或禁藥，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金，呼籲民眾勿購買來路不明產品，以免危害健康。1060111
(中央社)
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