上海迪士尼設施故障 遊客吊空中半小時

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上海迪士尼樂園10日晚上發生遊樂設施故障，部分遊客被吊在半空中長達約半小時，無人傷亡，有些老人和小孩情緒比較激動。

綜合中新網與新民網，10日晚上7時40分左右，上海迪士尼樂園「翱翔‧飛越地平線」遊樂項目發生故障，有些遊客的座位懸在空中，直到8時18分，最後一組遊客的座位才安全著陸。

報導引述經歷此事的遊客說，現場的工作人員運用繩索等工具協助遊客，他們表示並不清楚機器發生什麼事。

這名遊客說，這個遊樂設施很受歡迎，他和朋友排了兩個半小時的隊，坐上設施後，座位開始隨著場景慢慢上升，5分鐘不到，原本是「非洲大草原」的螢幕畫面突然就一片漆黑，開始出現英文提醒，告訴大家機器故障，冷靜等待處理。

他說，有些吊在空中比較久的老人小孩情緒較激動，這些人也因此錯過晚上8時的煙火表演。

故障事件後。園區給故障設施上的每位遊客一張該設施的「出入通行證」，作為賠償。

不過，迪士尼園方對此事尚未回應。1060111

(中央社)