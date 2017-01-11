苗縣府人事地震 財政處長換人做
苗栗縣府今天發布人事異動名單，包括地政、工商、財政、文觀、工務、環保等6單位正副主管換人做，其中屢因縣府財政問題遭批未能協助把關的財政處長徐榮隆轉任參議。
苗栗縣政府人事大地震，地政處處長謝福勝因屆齡退休，由副處長陳錦珠陞任處長；工商發展處處長李政(峰)調任參議，由副處長黃智群陞任處長；文化觀光局局長邱蓬新調任參議，遺缺由秘書彭德俊陞任；財政處處長徐榮隆調任參議職務，遺缺由副處長蔡佳慧陞任。
除上述4單位主管外，另有工務處副處長古明弘調陞簡任秘書，遺缺由秘書周劍虹調任，遞遺職缺由社會處副處長楊開錦調任；環保局秘書潘志明調陞縣府簡任秘書。
縣府表示，異動人員於16日生效就任。
苗栗縣長徐耀昌大刀闊斧整頓人事，他指出，職務調動主要考量個人生涯規劃及專長領域適才適所，同時朝向年輕化、專業化，盼藉由此次人事調整，展現新氣象，為苗栗縣政府帶來具有創新和創意的思維和作法，進而讓縣民獲得全方位的服務。1060111
(中央社)
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