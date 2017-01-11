遼寧號北返 清泉崗基地：目前無特別任務

在南海進行遠航訓練的大陸航母遼寧號已動身北返，我空軍戰機升空監控。（中新社）

國防部今天表示，遼寧號航母編隊於上午7時進入我國西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行，國軍全程監偵與應處作為，籲請國人安心。空軍427聯隊指出，今天上午清泉崗基地是進行例行性訓練，戰機平常就會進行起降，次數並未較以往頻繁，也沒有特別的任務。

(中時)