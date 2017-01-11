第四度重返兩廳院 朱宗慶：我會全力以赴
國家表演藝術中心（簡稱國表藝）今（11）日上午舉行董事長交接典禮，由文化部長鄭麗君監交，第一任董事長陳國慈屆卸下職務，由音樂家朱宗慶接任下一任董事長職務，朱宗慶表示，從兩廳院到國表藝，這次他第四度重返老東家，「我會全力以赴。」
鄭麗君表示，朱宗慶不管是在藝術成就、國際經營和行政經驗，同時也是國內行政法人立法的推動者，「各方面的經歷，無人能出其右。」鄭麗君期待國表藝能更有自製節目、把台灣節目推向國際的能力，並允諾，「未來文化部將做國表藝中心的後盾，絕對不讓國表藝孤軍奮戰。」
國家文藝獎得主曾道雄也提出兩點建言，一是希望能把硬體腳步放慢，讓軟體腳步跟上硬體，第二是把經濟分享的概念用進劇場，並以他去年製作歌劇《左傳》為例，「我去年因為沒有多餘的經費租倉庫，也不知道下次演出是什麼時候，所以我的舞台用完就銷毀了，很可惜，如果之後有共享的機制，可以讓更多團隊受惠。」
朱宗慶表示，他會審慎思考曾道雄建言，未來也會時時和三館一團總監交流意見，也會審慎思考，「不要場館越多，反而跟民眾的距離更遠，希望能推出更好的節目，讓更多人進來看演出。」
對於各場館工作內容的監督，朱宗慶表示，「票房不是唯一衡量機制，最重要的還是推動表演藝術的核心價值，並用藝術帶給民眾美好和溫暖。」
(中時)
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