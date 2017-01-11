FBI：俄駭客沒入侵川普競選團隊

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美國聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）今天表示，俄羅斯駭客沒有入侵川普總統競選團隊電腦，或是共和黨全國委員會的現有帳戶。

法新社報導，參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）就俄國干涉大選一事召開聽證會，柯米會中表示，俄國駭客去年大選期間除了駭入民主黨全國委員會外，的確入侵共和黨在各州與地方的競選系統。

此外，駭客入侵後，還從共和黨全國委員會老舊、閒置的系統竊取資料。

不過，柯米說：「我們沒有任何證據指出，川普競選團隊或共和黨全國委員會現有系統曾經遭駭。」

他說，「無庸置疑地，他們侵入了共和黨全國委員會的地盤」，但他們可能只找到老舊的系統。（譯者：中央社周莉芳）1060111

(中央社)