奧蒂嘉就職 以姐妹稱呼蔡總統

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總統蔡英文今天出席尼加拉瓜總統奧蒂嘉、副總統穆麗優就職典禮。奧蒂嘉致詞時也主動以姐妹（Hermana）稱呼蔡總統，也說她是來自台灣（Republica de Taiwan）的總統。

蔡總統7日到15日展開「英捷專案」，出訪友邦宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多，重頭戲之一就是出席奧蒂嘉（Daniel Ortega）今天的就職典禮。

奧蒂嘉2006年11月、2011年11月獲勝選續任總統，2016年11月3度勝選，這次奧蒂嘉搭檔第一夫人穆麗優（Rosario Murillo）勝選連任，任期將到2022年1月。

奧蒂嘉與穆麗優今天宣誓就職，出席的各國元首，除了蔡總統之外，還包括，薩爾瓦多總統桑契斯（Sanchez Ceren）、宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）、委內瑞拉總統馬杜洛（NicolasMaduro）與玻利維亞總統莫拉萊斯（Evo Morales）。

今天的就職典禮，在尼加拉瓜的革命廣場舉行；主舞台上，奧蒂嘉的右手邊依序坐著穆麗優、蔡總統、桑契斯、葉南德茲；另一邊依序為馬杜洛、莫拉萊斯。

府方透露，蔡總統是今天來訪禮賓排序第一。

奧蒂嘉一出場，現場民眾立刻熱烈歡呼。奧蒂嘉與出席典禮的各國元首一一打招呼，還拍了拍蔡總統肩膀。

穆麗優宣誓就職後，向各國元首致意時，她擁抱了蔡總統；奧蒂嘉致詞時，穆麗優還多次主動靠近蔡總統，並熱情交談；就職典禮結束後，穆麗優又再次與蔡總統擁抱。

奧蒂嘉致詞將近1個半小時，他提到自己的革命史，還批評美國；他強調，這次大選沒有作弊，都是有心人所炮製出來的陰謀。

奧蒂嘉說明能源發展對尼加拉瓜的重要性，他還提到，從1980年代開始，古巴的領導人卡斯楚與委內瑞拉的查維斯都來過革命廣場。

奧蒂嘉還以姐妹（Hermana）稱呼蔡總統，「在這個廣場陪伴我們」，也說她是來自台灣（Republica deTaiwan）的總統；此時他用手示意，要蔡總統起身，蔡總統也起身，向民眾點頭致意。

另外，撒拉威阿拉伯民主共和國國家主席（Jatri Adouh）、海地前總統馬德立（Michel Joseph Martelly）、瓜地馬拉副總統卡培拉（Jafeth CabreraFranco）、古巴第一副主席迪亞斯（Miguel Diaz Canel Bermudez）、中美洲議會（PARLACEN）議長Pricilla Weeden及日本眾議員土屋品子（Shinako Tsuchiya）等人也出席奧蒂嘉的就職典禮。

蔡總統一行預計明天離開尼加拉瓜，轉赴瓜地馬拉。1060111

(中央社)