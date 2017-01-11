歐巴馬告別演說 高喊我們辦到了
美國總統歐巴馬今天最後一次以總統身分，向全球與全美民眾發表談話，將「我們做得到」（yes we can）競選口號改成「我們辦到了」（yes we did），為8年總統任期畫下句點。
法新社報導，歐巴馬回到第2故鄉芝加哥，細數他擔任總統創下的政績，包括敲定伊朗核子協議與改革健保，但這場演說大致是向因川普爆冷當選總統而感到震驚的支持者喊話，呼籲他們起而奮戰，為民主而戰，並凝聚新的「社會緊密關係」。
他說：「雖然我們外在有所差異，我們同舟共濟。」歐巴馬警告黨派偏見、種族主義與各種不平等，都對民主構成威脅。
他說：「無論興衰，全國與共。」
他說：「無論屬於哪個政黨，我們都應該投身於重建民主制度。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬呼籲支持者審慎捍衛基本美國價值觀，他警告，這些價值觀恐遭圍攻。
他說：「如果我們因恐懼而讓步，民主就會動搖。」「所以，我們身為公民必須隨時警惕反抗外在侵略，我們必須防範這些價值觀衰弱，是這些價值觀造就了我們。」（譯者：中央社張曉雯）1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。