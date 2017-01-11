歐巴馬告別演說 高喊我們辦到了

美國總統歐巴馬今天最後一次以總統身分，向全球與全美民眾發表談話，將「我們做得到」（yes we can）競選口號改成「我們辦到了」（yes we did），為8年總統任期畫下句點。

法新社報導，歐巴馬回到第2故鄉芝加哥，細數他擔任總統創下的政績，包括敲定伊朗核子協議與改革健保，但這場演說大致是向因川普爆冷當選總統而感到震驚的支持者喊話，呼籲他們起而奮戰，為民主而戰，並凝聚新的「社會緊密關係」。

他說：「雖然我們外在有所差異，我們同舟共濟。」歐巴馬警告黨派偏見、種族主義與各種不平等，都對民主構成威脅。

他說：「無論興衰，全國與共。」

他說：「無論屬於哪個政黨，我們都應該投身於重建民主制度。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐巴馬呼籲支持者審慎捍衛基本美國價值觀，他警告，這些價值觀恐遭圍攻。

他說：「如果我們因恐懼而讓步，民主就會動搖。」「所以，我們身為公民必須隨時警惕反抗外在侵略，我們必須防範這些價值觀衰弱，是這些價值觀造就了我們。」（譯者：中央社張曉雯）1060111

(中央社)