台北動物園雙喜臨門 無尾熊寶寶探頭

台北市立動物園11日表示，兩隻雌性無尾熊「Q妹」、「Emily」的寶寶在育兒袋已待滿半年，最近兩隻無尾熊寶寶頻頻從各自的育兒袋探出頭、手，隨時都要準備出袋亮相。（台北市立動物園提供）中央社記者顧荃傳真 106年1月11日

台北市立動物園今天表示，兩隻雌性無尾熊「Q妹」、「Emily」的寶寶在育兒袋已待滿半年，最近兩隻無尾熊寶寶頻頻從各自的育兒袋探出頭、手，隨時都要準備出袋亮相。

動物園表示，無尾熊「Q妹」與「Emily」，去年分別與「Flynn」及「Q比」成功配對，牠們成功孕育的寶寶僅相差9天。各自在育兒袋內待滿6個月的無尾熊寶寶，已經成長得頭好壯壯，育兒袋的容量也將到達極限，無尾熊寶寶便開始將頭、手、腳伸出袋外透風活動。

動物園說明，無尾熊屬於有袋類動物，懷孕約1個月時，便會將尚未發育完全的胎兒產出，無尾熊寶寶則由產道爬往育兒袋中，吸取奶水繼續成長。

動物園說，這回是「Q妹」首次產仔育幼，初期無尾熊寶寶在育兒袋內蠕動時，「Q妹」會緊張地不斷拍打耳朵，而有經驗的「Emily」則顯得淡定許多。

由於幼仔剛進育兒袋時大小僅約1.5公分，觀察非常不容易，因此保育員便藉由「Q妹」拍打耳朵的反應，或日常照管時將手輕放在無尾熊腹部，來感覺幼仔是否仍在袋內順利成長，以及每月1次由獸醫師進行例行袋檢，目前小無尾熊及媽媽們都非常健康。

動物園說，近期「Q妹」與「Emily」的寶寶都即將離開育兒袋，遊客有極高的機率可以觀察到無尾熊寶寶的可愛模樣，但也提醒遊客，參觀時請降低音量，給無尾熊舒適的育幼空間。1060111

(中央社)