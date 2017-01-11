寒冬送暖 高市慈團愛心物資來了

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高雄市社福慈善團體聯合會號召51個慈善團體及善心人士募集逾新台幣700萬元的物資和慰問金等，在農曆年前送給3232個弱勢家庭，有慰問金和食物等。

社會局長姚雨靜今天出席活動指出，社會局關懷照顧弱勢家庭，但在法令規範及政府資源有限下，無法全面照顧到每個經濟弱勢家庭，感謝慈善團體持續寒冬送暖；連續21年的活動，募集慰問金已逾新台幣7400萬元。

慈團動員了642人次志工要投入「人間有愛、寒冬送溫情」春節慰問，將加速發送慰問金和民生物資，包括米糧、罐頭、麵條、沐浴禮盒、清潔用品組等，希望愛心物資早日送到弱勢者手上。1060111

(中央社)