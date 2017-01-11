馬雲作公關 畫美百萬工作大餅 華而不實

美國總統當選人川普（左）9日與中國阿里巴巴集團董事局主席馬雲在紐約川普大樓會談後，準備向媒體發表談話。（圖/美聯社）

阿里巴巴創辦人馬雲和美國總統當選人川普會談，說要為美國創造百萬份工作，成為近日最熱門的頭條之一。不過分析家說，馬雲藉此做了很好的宣傳與公關，但象徵意義大於實質。

獨立電商戰略分析師李成東告訴法新社，馬雲在川普大樓所公佈的決策，其實是要博取白宮新主人的好感，並避免阿里巴巴龐大商業帝國冒政治風險。他說，別把百萬工作的承諾看得太認真。

北京大學匯豐商學院經濟學教授包定（Christopher Balding）則指出，短期來說，百萬份工作幾乎佔了全美工作的1％，將使阿里巴巴成為美國最大的私人雇主，而經濟學家對這數字頗為懷疑。

阿里巴巴是中國最大的電商線上交易平台，自從去年底美國貿易代表署（US Trade Representative，USTR）以假貨猖獗，商品仿冒程度「高到無法接受」為由，將它旗下的淘寶列入違反智慧財產權「惡名市場」黑名單後，集團便不斷辯稱，對打假不遺餘力。

儘管列入這黑名單本身沒有懲罰，但對阿里巴巴致力改善形象，並提高國際銷售而言，仍是一大打擊。

「這重點在於減輕公關壓力，等川普上任後，阿里巴巴就不會成為攻擊目標，」李成東指出，「由於阿里巴巴的假貨問題真的很嚴重，因此很容易成為目標。」

為了展現打假決心，阿里巴巴這個月在中國提告，說有兩個賣家在淘寶上賣施華洛世奇假錶，而這是中國首度有電子商務網站把造假的店家告上法庭。

「馬雲是個聰明人，」包定說，「若說在中國身為商業巨擘教了你什麼，那就是與領導人維持良好的關係舉足輕重。」

淘寶上所販售的仿製品包羅萬象，諷刺的是，甚至包括各式各樣的川普商品，其中有在川普網站上販售，上面寫著「讓美國恢復強大」（Make America Great Again）名言的帽子。這頂帽子在官網上賣25美元（約800美元），可是在淘寶上只賣50美分（約台幣16元）。

分析家說，阿里巴巴會為中國消費者加強進口美國商品。

上海商霖華通投資諮詢有限公司（BCC）分析師指出，阿里巴巴未必要在工作創造更多工作機會，只要為美國商品再多提供一個銷售管道就好了。

(中時電子報)