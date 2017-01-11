山老鼠遭逮 聚寶盆、作案車輛拍賣
台東檢警上個月破獲葉姓山老鼠涉嫌違反森林法案件，查扣一批牛樟、紅檜所加工製作的聚寶盆、作案車輛，將在18日於台東地檢署大門口拍賣，檢方表示，為了避免扣押物價值減損，因此將沒入物品拍賣保管價金。
這次拍賣的物品以牛樟、紅檜材質為主，拍賣底價從1200到15萬元不等，聚寶盆還有高達70公分高，另外還有聚寶盆底座。另外拍賣2台車輛為小客車及小貨車，底價分別為1萬元及3萬元，有興趣的民眾可以自行前往參加拍賣。
(中時)
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