山老鼠遭逮 聚寶盆、作案車輛拍賣

台東地檢署拍賣物品中，牛樟木聚寶盆底價最高，達15萬元。（台東地檢署提供）

拍賣物品中還有大型聚寶盆。（台東地檢署提供）

台東檢警上個月破獲葉姓山老鼠涉嫌違反森林法案件，查扣一批牛樟、紅檜所加工製作的聚寶盆、作案車輛，將在18日於台東地檢署大門口拍賣，檢方表示，為了避免扣押物價值減損，因此將沒入物品拍賣保管價金。

這次拍賣的物品以牛樟、紅檜材質為主，拍賣底價從1200到15萬元不等，聚寶盆還有高達70公分高，另外還有聚寶盆底座。另外拍賣2台車輛為小客車及小貨車，底價分別為1萬元及3萬元，有興趣的民眾可以自行前往參加拍賣。

(中時)