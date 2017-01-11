MLB》洋基總管：我們不會賣賈登納

洋基球團已回絕所有關於賈登納的交易案。(美聯社資料照)

度過一個失望球季的洋基，季後在自由市場補進查普曼跟哈利岱後，積極透過多方管道，期望再補進戰力，不過至今未果，他們似乎已不打算調整戰力，日前被傳可能交易主力外野手賈登納(Brett Gardner)，凱許曼如今也否認這個說法，美媒11日報導，他表示已回絕所有關於賈登納的交易案。

賈登納2005年透過選秀進到洋基，至今九個球季，繳出打擊率2成64、上壘率3成46、長打率3成88成績；腳程飛快的他，以218次盜壘，在洋基隊史排名第六，前年首度入選明星賽，上賽季更以33歲之姿，獲得生涯第一座金手套獎肯定。

《theScore》喬治哈林(George Halim)報導，以洋基現在主打「年輕化」，又有新生代的喬治(Aaron Judge)等人投身競爭行列，才使得年逾30歲的賈登納，被放上交易平台的可能性遽增，如今凱許曼續留賈登納，喬治哈林推測，主要原因應是他已證明，自己有能力在洋基的新球場拚戰。

另外，賈登納合約在2018年到期，在此期間，洋基雖得支付5200萬美元(約16.7億台幣)的薪水，不過若2019年洋基執行球隊選擇權，則只要提出一紙1250萬美元合約，就能順利留人。

(中時電子報)