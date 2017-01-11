第二春觸礁 田麗曬照：最近喜歡...

田麗今早在微博曬美食照，親民與網友互動。（圖／本報系資料照片）

美魔女田麗2012年與大陸演員李雨澤合作電視劇《下輩子還要嫁給你》擦出愛火，49歲的田麗去年6月承認與李雨澤祕婚，不過昨（10日）卻宣布兩人在半年前已協議離婚，田麗坦言彼此聚少離多，加上個性不合，久久見面就會吵架，維持2年的第二春最後仍劃下句點。

外型亮眼的田麗，未來不排斥有新戀情，現階段把重心放在工作上，今早田麗則在微博曬美食照「早安！最近喜歡吃豆腐腦了」，面對網友留言她也親民回覆「一起努力」，並大方分享保養撇步「少吃油炸物，零食，晩餐不吃澱粉類，忌吃夜宵」。

儘管第二春觸礁，不過田麗事業得意，戲約不斷，去年演出的《錦繡未央》成績亮眼，她將參與范冰冰的新戲《贏天下》，飾演秦始皇母親趙姬。

(中時電子報)