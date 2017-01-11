美貿易代表卸任前警告川普：放棄TPP是美國送給中國的最大禮物

即將卸任的美國首席貿易談判代表弗羅曼（Michael Froman）10日提醒即將上任的川普政府，美國如果退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），將面對失去在亞洲的領導地位的風險。

弗羅曼當天最後一次以美國貿易代表的身份，對華盛頓國際貿易協會發表演說。

新加坡《聯合早報》根據路透社取得的演說摘要稱，弗羅曼表示他同意川普要在對中貿易政策上採取強硬立場的看法；但他認為，美國退出TPP將製造真空，而中國將能以本身的自貿協議來填補該真空。

弗羅曼說，對中強硬政策和退出TPP是完全無法調和的。這將是歷屆美國總統送給中國的最大禮物。

他也說，退出TPP等同於「放棄」美國在亞太區的領導地位，將傳統上的美國區域盟友「推向中國的懷抱」，這會是個巨大的策略性誤判。「我們為何要放棄亞太強國的角色？如果由中國而不是美國來制定貿易條例，有人會認為這更符合美國利益嗎？」

美國國會仍未核准TPP；川普已經表明，他會在1月20日就職當天，就發出美國要退出TPP的通知。

(旺報)