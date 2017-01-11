自來水園區去年施工釀火災 包商有責

位於台北公館的自來水園區，去年5月26日發生火警意外，現場黑色濃煙直竄天際，嚇壞許多路人，事後調查起火原因是承包台北自來水園區工程的機械工程公司連姓負責人，雇用呂姓和鍾姓兩名工人，施工進行電焊氣切時，未採取必要防護措施和準備滅火設備，結果火星噴到下方淨水池上方塑膠蓋板，導致起火。

全案經台北地院審理後，法官認為連身為雇主，沒有提供充分的防護工具或安全設備給呂姓、鍾姓工人；呂、鍾2人施工時，也應注意當時天候炎熱致，施工處所周遭環境都處於高溫狀態，施工前就應加裝適當防護措施，或備妥必要的滅火設備，並避免焊接或切割工程時，產生的火花掉落下方網子或淨水池中，3人都有疏失，考量已認罪，依公共危險罪判連拘役50日，另二人拘役10日，都可易科罰金。

(中時)