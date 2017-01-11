傳韓國瑜想選藍黨魁 柯文哲：市場決定

台北市長柯文哲（圖）11日被問到外傳台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜想選中國國民黨主席時表示，做什麼都可以，由市場決定，誰都可以選，選得上選不上是另一回事。中央社記者劉建邦攝 106年1月11日

台北市長柯文哲今天被問到外傳台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜想選中國國民黨主席時表示，做什麼都可以，由市場決定，誰都可以選，選得上選不上是另一回事。

他說，要選當然不能講什麼，「要選就好好幹」。

媒體報導，知情人士透露，韓國瑜想選國民黨主席。

柯文哲上午出席「2017台灣年味在台北」啟動記者會後受訪關於韓國瑜是否比其他參選人還具新氣象時表示，新是一定新，問題是要新成怎樣，就不曉得。

此外，台北農產運銷公司企業工會日前表示，韓國瑜率一級主管與工會理監事協商，希望顧全大局，春節前不要怠工，工會決定延後召開19日臨時會員大會，確保春節前蔬果運銷順利。

柯文哲說，政治爭吵一定會有，但不要影響民生問題，「大家講一講，一定都會共識」。要抗議或法庭攻防戰，在民主社會無法禁止，就是不要影響民生問題，「大家講一講，這樣很快就解決問題」。1060111

(中央社)