傳韓國瑜想選藍黨魁 柯文哲：市場決定
台北市長柯文哲今天被問到外傳台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜想選中國國民黨主席時表示，做什麼都可以，由市場決定，誰都可以選，選得上選不上是另一回事。
他說，要選當然不能講什麼，「要選就好好幹」。
媒體報導，知情人士透露，韓國瑜想選國民黨主席。
柯文哲上午出席「2017台灣年味在台北」啟動記者會後受訪關於韓國瑜是否比其他參選人還具新氣象時表示，新是一定新，問題是要新成怎樣，就不曉得。
此外，台北農產運銷公司企業工會日前表示，韓國瑜率一級主管與工會理監事協商，希望顧全大局，春節前不要怠工，工會決定延後召開19日臨時會員大會，確保春節前蔬果運銷順利。
柯文哲說，政治爭吵一定會有，但不要影響民生問題，「大家講一講，一定都會共識」。要抗議或法庭攻防戰，在民主社會無法禁止，就是不要影響民生問題，「大家講一講，這樣很快就解決問題」。1060111
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。