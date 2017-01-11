司法節研討會 許宗力提八大司改議題

司法院長許宗力今天出席第72屆司法節學術研討會時指出，為踐行司法改革，司法院將在司改國是會議提出人民參與審判等八大司改議題，也成立司改推動小組。

許宗力和法務部長邱太三及中華民國律師公會全國聯合會理事長蔡鴻杰等法界三巨頭，上午首度共同主持司法節學術研討會。

許宗力表示，今天是第72屆司法節，也是台灣司法主權獨立及取得完整國際地位的重要紀念日；今年首開先例，由司法院、法務部及律師公會全國聯合會，共同舉辦3場學術研討會。

許宗力指出，司法革新必須隨著時代的推移做出調整，司法院也從人民的觀點提出務實而有感的司法改革方案。

許宗力談到，為實踐司法改革，預計在司法改革國是會議上提出八大議題，包括人民參與審判；裁判憲法訴願；金字塔之訴訟與組織；終審法院裁判公布不同意見書；中央政府總員額法應排除司法機關；律師職業倫理之強化與監督；律師強制代理、辯護之擴張；法官進用、監督、退休制度。

許宗力也說，任何改革措施不可能盡如人意，但本於司法人的良知及使命，必須竭盡心力，只要是對人民有利的，對人權保障有必要的，就有責任再求進步。1060111

(中央社)