興航105年10月勞退金 勞保局未收到

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勞動部勞工保險局今天表示，復興航空運輸股份有限公司的確欠繳民國105年10月勞工退休金新台幣500多萬元，去年12月底到期，目前未收到款項，據了解興航已請律師處理。

興航去年宣布解散並資遣勞工，引發勞資爭議；此外，外傳興航欠繳勞退金。

勞保局說，如果興航去年10月的勞退金未在今年2月1日前繳納完成，將依法收取每天3％滯納金，直到1倍止；興航去年11月的勞退金也約有500多萬元，繳款截止日為今年1月底前。1060111

(中央社)