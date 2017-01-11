圓音樂夢躲防空洞練習 許魏洲自豪被貼小鮮肉標籤
許魏洲主演網路同志劇《上癮》爆紅，更以新人之姿創下首位大陸歌手赴韓國單獨開演唱會的紀錄，對於星途順遂出道不久即成當紅偶像，許魏洲也自曝辛酸史，表示曾為了踏入演藝圈吃過不少苦頭。
許魏洲接受《men’s uno》雜誌專訪，被問及首次在海外開唱是否會緊張，他表示登台前很緊張，但上台後心裡只有「表現好自己」的想法，穩健台風也塑造巨星風範，不過回想當初為了進軍演藝圈，考藝大時面臨寒冬之際，需自行搭車趕赴南京和北京，還要想盡辦法在數十人中脫穎而出，才讓他知悉其實生活並沒想像容易，另外更自曝高中時與同學自組《Prome》樂團，不僅辦演出要自己找場地、拉贊助，甚至為了圓音樂夢，還躲在防空洞練習。
有著濃眉大眼以及陽光外貌的許魏洲，被問及是否討厭被貼上小鮮肉標籤，他笑稱「都26歲了快要而立了，也已經長大了！能被叫小鮮肉的時間也沒有幾年了啊」，似乎相當珍惜還能當「鮮肉」的時光，不過他也期許能轉型接演警匪片，不管員警或壞人角色都願意嘗試，希望讓外界看到更多元化的許魏洲。
(中時電子報)
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